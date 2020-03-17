***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 13:04
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830062
BIST
14:2785.514
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -2.374,70
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:276,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0649
|Açılış
|: 6,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4933
En Düşük
6,4177
14:277,1559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:27306,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -6,66
|Açılış
|: 306,78
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.116.314
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,10
|6.017.006
|% 6,30
|
|TBORG
|13,55
|322.773
|% 5,86
|
|OLMIP
|3,26
|1.080.225
|% 5,50
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|MAVI
|34,02
|2.219.933
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|12.765.003
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.258.858
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|471.734
|% -10,00
|
|ASELS
|21,80
|769.719.314
|% -4,89
|
|THYAO
|7,88
|669.750.196
|% -4,25
|
|GARAN
|8,28
|457.932.927
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,04
|201.642.161
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,03
|182.830.434
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,04
|201.642.161
|% 0,49
|
|IHLGM
|0,80
|74.634.103
|% -6,98
|
|THYAO
|7,88
|669.750.196
|% -4,25
|
|TSKB
|0,90
|71.156.075
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,11
|71.593.831
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8304
|7,8696
|% -0,51
|
|Frank
|6,7483
|6,7889
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7239
|1,7325
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-44,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.044
|2.096
|13,28
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,42
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,21
|
|Gümüş.Ons
|12,15
|12,20
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|30,38
|30,38
|0,33
|