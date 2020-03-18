***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 13:57
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830358
BIST
17:0786.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 25,12
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
17:076,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0715
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
17:077,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
17:07315,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,51
|Açılış
|: 315,04
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.344.637
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.386.889
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.487.904
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|560.879
|% 9,94
|
|ADNAC
|1,88
|2.245.434
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|243.995.146
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|8.273.246
|% -9,96
|
|THYAO
|8,10
|922.621.420
|% 1,50
|
|ASELS
|22,16
|672.343.639
|% 0,82
|
|GARAN
|8,29
|567.979.510
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,10
|349.363.831
|% -1,73
|
|YKBNK
|2,02
|255.370.570
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,02
|255.370.570
|% -1,46
|
|THYAO
|8,10
|922.621.420
|% 1,50
|
|ODAS
|1,22
|126.073.027
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|243.995.146
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,79
|62.933.016
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6335
|7,6718
|% -0,71
|
|Frank
|6,6741
|6,7144
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7183
|1,7269
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-18,81
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,29
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,06
|
|B. Petrol
|26,98
|26,98
|-1,75
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