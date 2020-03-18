***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 14:35
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830368
BIST
14:5686.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -693,38
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:566,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0713
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:567,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:56314,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 314,54
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.430.957
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.226.229
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.203.189
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|
|ADANA
|6,81
|10.320.316
|% 9,84
|
|TSPOR
|2,43
|205.575.446
|% -10,00
|
|MTRYO
|4,14
|174.789
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,04
|740.717.434
|% 0,75
|
|ASELS
|22,08
|525.866.744
|% 0,45
|
|GARAN
|8,26
|446.974.271
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,09
|312.507.272
|% -1,93
|
|TSPOR
|2,43
|205.575.446
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,02
|193.814.513
|% -1,46
|
|THYAO
|8,04
|740.717.434
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|106.580.517
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|205.575.446
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|53.729.604
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6875
|7,7261
|% -0,00
|
|Frank
|6,7080
|6,7485
|% 1,18
|
|Riyal
|1,7183
|1,7270
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.519
|1.520
|-9,38
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.089
|2.120
|3,00
|
|Tam
|2.079
|2.132
|3,73
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|1,81
|
|Çeyrek
|504
|516
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|12,47
|12,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,82
|27,82
|-0,91
|
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