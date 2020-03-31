***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 11:20
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833500
BIST
14:2489.250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.190,41
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.039
14:246,5696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5557
14:247,1904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0714
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
14:24337,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -5,72
|Açılış
|: 337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.582.460
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.124.153
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.497.561
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|SAFKR
|2,64
|436.575
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|16.702.392
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,00
|4.605.476
|% -8,04
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OZRDN
|1,95
|51.947
|% -7,14
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,88
|510.060.159
|% 6,55
|
|GARAN
|8,25
|421.192.689
|% 2,61
|
|THYAO
|9,00
|389.444.654
|% 3,21
|
|PGSUS
|33,02
|304.072.160
|% 6,17
|
|ASELS
|23,60
|282.447.473
|% 1,55
|
|ECILC
|4,88
|510.060.159
|% 6,55
|
|IHLGM
|1,00
|83.427.919
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,15
|166.504.438
|% 6,44
|
|YKBNK
|1,88
|147.640.791
|% 0,53
|
|GARAN
|8,25
|421.192.689
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0871
|8,1276
|% -0,69
|
|Frank
|6,7708
|6,8116
|% -0,88
|
|Riyal
|1,7403
|1,7491
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.602
|-20,67
|
|Altın Gr.
|337
|338
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,51
|27,51
|1,09
|
Seans Raporu
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14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1106, 13 artarak (% 1.33 ) 84, 568
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