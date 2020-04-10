***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 12:07
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837143
BIST
14:5896.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 393,40
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:586,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:587,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:58364,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,29
|Açılış
|: 364,17
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.872.967
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.379.962
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.593.804
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.145.253
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,46
|681.826.621
|% -0,35
|
|PGSUS
|49,92
|621.344.759
|% 6,94
|
|THYAO
|9,79
|507.816.439
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|465.923.898
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|402.084.378
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|465.923.898
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|402.084.378
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|308.476.338
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,01
|197.210.177
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,05
|96.147.371
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3466
|8,3884
|% 0,78
|
|Frank
|6,9192
|6,9609
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7784
|1,7873
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.330
|2.384
|3,90
|
|Tam
|2.395
|2.453
|7,80
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|1,90
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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