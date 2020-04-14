***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 10:02
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837715
BIST
15:4497.921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.522,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:446,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:447,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0760
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:44377,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,44
|Açılış
|: 377,44
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.794
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.964.627
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|176.920.947
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|130.572.086
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.646.540
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.421.582.285
|% 5,50
|
|ASELS
|26,24
|1.276.556.567
|% 5,21
|
|GARAN
|8,61
|737.185.209
|% 1,77
|
|PGSUS
|61,45
|625.504.425
|% 9,73
|
|GSRAY
|2,63
|433.060.289
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|433.060.289
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|161.126.312
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|88.966.879
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.421.582.285
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,04
|236.634.642
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5207
|8,5634
|% 0,98
|
|Frank
|7,0430
|7,0854
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8024
|1,8115
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|17,09
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.471
|27,10
|
|Tam
|2.479
|2.543
|28,00
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|13,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|-0,29
|