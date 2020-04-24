***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 13:07
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840098
BIST
14:2198.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 772,51
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:216,9714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:217,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:21388,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,63
|Açılış
|: 388,21
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|4.755.714
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.677.876
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.956.043
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.597.434
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,51
|8.849.890
|% -6,21
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|ECILC
|4,88
|497.079.567
|% 4,72
|
|GARAN
|8,16
|480.620.801
|% 1,12
|
|SASA
|9,06
|361.131.176
|% 3,90
|
|GUSGR
|3,08
|322.120.940
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|304.769.102
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|322.120.940
|% 9,22
|
|ECILC
|4,88
|497.079.567
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|304.769.102
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|129.960.462
|% 0,56
|
|KARSN
|1,62
|113.535.638
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5882
|8,6313
|% 0,48
|
|Frank
|7,1134
|7,1562
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8462
|1,8554
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|1,10
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.555
|18,00
|
|Tam
|2.559
|2.622
|18,40
|
|Yarım
|1.247
|1.280
|8,90
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,92
|21,92
|0,59
|