***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 13:59
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840103
BIST
14:1799.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 944,18
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:176,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:177,5243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:17387,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 387,89
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.676.571
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.755.699
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.956.043
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.597.411
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|EUYO
|1,52
|8.697.046
|% -5,59
|
|ECILC
|4,88
|496.732.999
|% 4,72
|
|GARAN
|8,17
|469.220.464
|% 1,24
|
|SASA
|9,07
|359.436.579
|% 4,01
|
|GUSGR
|3,08
|321.822.758
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|304.556.841
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|321.822.758
|% 9,22
|
|ECILC
|4,88
|496.732.999
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|304.556.841
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|129.107.140
|% 0,56
|
|KARSN
|1,62
|113.218.023
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6227
|% 0,38
|
|Frank
|7,1024
|7,1452
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8442
|1,8534
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,73
|
|Altın Gr.
|387
|388
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,50
|
|Tam
|2.548
|2.611
|7,70
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,70
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|22,07
|22,07
|0,74
|