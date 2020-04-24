***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 14:36
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840111
BIST
14:4599.162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 991,04
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:456,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:457,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:45388,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,01
|Açılış
|: 388,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.641.188
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|10.941.229
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|513.486.965
|% 0,99
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|SASA
|9,04
|376.527.332
|% 3,67
|
|SOKM
|11,56
|372.144.559
|% 8,75
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|PETKM
|3,47
|317.074.533
|% 1,17
|
|KARSN
|1,61
|123.138.313
|% 2,55
|
|ODAS
|1,62
|118.404.390
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5855
|8,6286
|% 0,45
|
|Frank
|7,1149
|7,1577
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8480
|1,8572
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-0,50
|
|Altın Gr.
|388
|389
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.551
|14,00
|
|Tam
|2.555
|2.618
|14,30
|
|Yarım
|1.245
|1.278
|6,90
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
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|B. Petrol
|21,98
|21,98
|0,65
|
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