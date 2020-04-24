***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 15:17
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840115
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9948
En Düşük
6,9413
18:057,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05386,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 386,75
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|184.275.430
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.876.356
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.830.340
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,00
|148.322
|% -9,98
|
|EUYO
|1,45
|17.382.287
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|513.603
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,48
|130.258
|% -5,88
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|ASELS
|26,64
|591.961.584
|% -0,52
|
|SASA
|8,87
|484.775.387
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|432.929.002
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|427.145.496
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|112.806.936
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|374.608.896
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5915
|8,6345
|% 0,51
|
|Frank
|7,1441
|7,1871
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-10,86
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.538
|0,50
|
|Tam
|2.541
|2.604
|0,40
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|0,20
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|21,48
|21,48
|0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 356, 864 adet işlem
-
17:58GUSGR
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 233, 356 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 352, 58 artarak (% 0.38 ) 92, 714
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ARTI, UFUK, RODRG, EGCYO, TKURU, EKIZ, ALYAG, MEMSA, VANGD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, NUHCM, EGCYH, ORMA