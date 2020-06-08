***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2020 10:10
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849784
BIST
11:12110.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 752,89
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:126,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:127,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:12369,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,93
|Açılış
|: 369,73
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.457.237
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.533.022
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.666.673
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,40
|509.861.315
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,73
|364.298.298
|% 5,49
|
|THYAO
|12,81
|299.066.771
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,65
|239.086.880
|% 4,58
|
|TUPRS
|90,90
|218.047.346
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,73
|364.298.298
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,65
|239.086.880
|% 4,58
|
|GARAN
|8,40
|509.861.315
|% 1,33
|
|GSDHO
|1,83
|63.930.917
|% 1,67
|
|PETKM
|3,81
|128.501.988
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5727
|8,6157
|% 0,33
|
|Frank
|7,0147
|7,0569
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8007
|1,8098
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,54
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.434
|-13,80
|
|Tam
|2.469
|2.512
|-6,90
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-8,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,59
|