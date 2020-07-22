***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:57
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861103
BIST
10:58118.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,34
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
10:586,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:587,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:58408,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,67
|Açılış
|: 408,44
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|539,00
|5.953.326
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.553.277
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|450.618
|% 9,94
|
|KUTPO
|41,44
|53.122.381
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.309.091
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|MEGAP
|4,50
|833.624
|% -7,22
|
|EKGYO
|2,36
|2.236.269.599
|% 4,42
|
|GARAN
|7,96
|313.996.359
|% 0,25
|
|AFYON
|4,79
|289.254.159
|% 2,79
|
|ASELS
|32,54
|234.573.200
|% 0,62
|
|ISFIN
|4,16
|217.307.723
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,36
|2.236.269.599
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,76
|121.609.253
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,06
|198.760.762
|% 0,66
|
|AFYON
|4,79
|289.254.159
|% 2,79
|
|GSDHO
|2,34
|129.014.086
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6645
|8,7079
|% 0,08
|
|Frank
|7,3128
|7,3568
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,03
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.677
|31,40
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,20
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,73
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,78
|4,79
|0,12
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|-0,30
|