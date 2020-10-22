***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:14
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882982
BIST
10:471.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.209
10:477,7948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:479,2507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2461
10:47481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,28
|Açılış
|: 481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KARTN
|1.125,70
|864.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|63.644.607
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.523.715
|% 9,98
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|113.128.612
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,65
|366.098.224
|% -2,37
|
|SKBNK
|2,02
|213.781.293
|% 2,54
|
|GARAN
|7,49
|190.157.535
|% -0,53
|
|ESEN
|21,16
|179.116.037
|% 5,85
|
|DGKLB
|3,30
|150.884.530
|% 4,10
|
|TSKB
|1,65
|366.098.224
|% -2,37
|
|SKBNK
|2,02
|213.781.293
|% 2,54
|
|DGKLB
|3,30
|150.884.530
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,36
|105.159.325
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,51
|100.985.831
|% -0,79
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7898
|7,7948
|% -0,23
|
|Euro
|9,2435
|9,2507
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2217
|10,2730
|% -0,18
|
|Frank
|8,5785
|8,6302
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0742
|2,0846
|% -0,12
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-5,43
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
10:47
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