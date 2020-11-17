***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:01
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888802
BIST
11:241.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -18,08
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:247,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:249,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1949
En Düşük
9,1109
11:24469,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,64
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:22
|SAFKR
|7,92
|4.933.669
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|14.576.464
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.105.151
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,79
|1.166.260.543
|% -1,79
|
|KRDMD
|4,32
|459.152.536
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,91
|427.258.479
|% 1,06
|
|THYAO
|11,59
|318.997.839
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,81
|293.903.019
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,91
|427.258.479
|% 1,06
|
|GARAN
|8,79
|1.166.260.543
|% -1,79
|
|KRDMD
|4,32
|459.152.536
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,81
|293.903.019
|% -1,75
|
|BSOKE
|2,77
|175.885.939
|% 6,13
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7363
|7,7417
|% 0,45
|
|Euro
|9,1827
|9,1879
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,1847
|10,2357
|% 0,40
|
|Frank
|8,4464
|8,4973
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0558
|2,0661
|% 0,29
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,16
|