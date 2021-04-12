***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 11:19
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926596
BIST
11:281.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:288,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0442
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:289,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0420
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:28458,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,94
|Açılış
|: 458,26
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:28
|PENGD
|4,51
|77.089.189
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|412.575
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|538.524
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.032.237
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.439.862
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,09
|34.804.901
|% -9,23
|
|FENER
|30,46
|206.077.230
|% -9,02
|
|NTGAZ
|16,16
|647.524.829
|% -2,24
|
|BJKAS
|12,29
|365.811.831
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|330.688.728
|% 0,06
|
|PETKM
|6,09
|271.611.402
|% 1,33
|
|VESBE
|57,20
|233.324.924
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|149.115.028
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|143.959.639
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.609.554
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.136.970
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|56.087.111
|% -2,63
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1911
|8,1988
|% 0,54
|
|Euro
|9,7362
|9,7452
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2378
|11,2941
|% 0,86
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1801
|2,1911
|% 0,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,17
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 05 kaybederek (% -0.84 ) 1, 420
-
11:43
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PENGD, QUAGR
-
11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, NTGAZ
-
11:43XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 5, 154.00 milyon TL de
-
11:43EDIP
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 880 adet işlem