***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:55
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927286
BIST
12:531.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,23
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:538,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:539,7054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:53452,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,27
|Açılış
|: 452,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:53
|QUAGR
|21,90
|907.383
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.583.033
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.765.500
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.790.997
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.547.956
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.830.568
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.255.607
|% -9,96
|
|AVGYO
|3,29
|9.569.236
|% -9,86
|
|EREGL
|16,75
|523.044.249
|% 2,13
|
|FENER
|33,82
|443.187.503
|% 8,05
|
|GARAN
|6,60
|361.993.564
|% -0,30
|
|KOZAL
|112,00
|339.199.854
|% 0,09
|
|NTGAZ
|13,65
|304.286.854
|% -8,27
|
|TSKB
|1,29
|200.482.463
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,76
|263.100.122
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,04
|185.366.739
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,56
|198.492.346
|% 0,56
|
|GARAN
|6,60
|361.993.564
|% -0,30
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1528
|% 0,04
|
|Euro
|9,6960
|9,7054
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,1871
|11,2432
|% 0,18
|
|Frank
|8,7786
|8,8315
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1675
|2,1783
|% 0,05
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,42
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|-1,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-2,86
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-1,38
|
|Çeyrek
|724
|741
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,49
|