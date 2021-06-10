***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 10:01
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941637
BIST
11:101.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.451
11:108,5625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5546
11:1010,4304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4181
11:10517,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,30
|Açılış
|: 517,28
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler11:08
|GSDDE
|6,71
|3.191.269
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.351.549
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,88
|2.169.718
|% 9,47
|
|MAVI
|52,40
|63.274.197
|% 8,35
|
|YAYLA
|4,45
|12.426.961
|% 6,21
|
|METUR
|6,31
|3.203.148
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|ATATP
|32,42
|156.798.322
|% -7,69
|
|SNGYO
|4,14
|24.416.316
|% -6,55
|
|TKURU
|184,60
|2.461.489
|% -5,09
|
|GARAN
|8,38
|413.787.327
|% 0,24
|
|KOZAL
|127,20
|396.932.745
|% 1,35
|
|THYAO
|14,59
|276.399.636
|% 0,21
|
|ATATP
|32,42
|156.798.322
|% -7,69
|
|EKGYO
|2,07
|155.789.839
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,07
|155.789.839
|% 1,47
|
|GARAN
|8,38
|413.787.327
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,27
|101.160.458
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|51.420.598
|% 1,61
|
|BOBET
|4,67
|140.917.000
|% 5,42
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5615
|8,5630
|% -0,31
|
|Euro
|10,4227
|10,4300
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0157
|12,0759
|% -0,59
|
|Frank
|9,5049
|9,5622
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% -0,39
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-9,55
|
|Altın Gr.
|516
|517
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|-0,19
|