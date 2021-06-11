***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:06
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941909
BIST
10:081.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.463
En Düşük
1.460
10:088,3648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0631
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3292
10:0810,2030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0746
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1498
10:08513,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,06
|Açılış
|: 513,41
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
512,96
BIST En Aktif Hisseler10:08
|OYYAT
|22,54
|133.772.239
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|BOBET
|5,21
|57.256.279
|% 6,98
|
|GSDDE
|7,15
|23.508.458
|% 6,56
|
|INTEM
|47,36
|3.576.324
|% 5,38
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,18
|9.228.931
|% -9,40
|
|SKTAS
|4,40
|5.067.767
|% -9,28
|
|TKURU
|162,00
|301.262
|% -7,53
|
|AKSEN
|12,43
|2.300.345
|% -4,97
|
|OYYAT
|22,54
|133.772.239
|% 9,95
|
|TUPRS
|105,00
|104.254.926
|% 1,84
|
|GARAN
|8,50
|104.242.502
|% 0,24
|
|FENER
|37,64
|65.263.373
|% 3,01
|
|BOBET
|5,21
|57.256.279
|% 6,98
|
|EKGYO
|2,17
|52.967.707
|% 0,46
|
|GARAN
|8,50
|104.242.502
|% 0,24
|
|BOBET
|5,21
|57.256.279
|% 6,98
|
|IHLGM
|1,25
|9.973.162
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|14.821.396
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3624
|8,3648
|% -0,75
|
|Euro
|10,1932
|10,2030
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,8615
|11,9210
|% -0,43
|
|Frank
|9,3596
|9,4159
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% -0,38
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,04
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,06
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|-0,05
|