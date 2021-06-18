***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 17:45
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943130
BIST
17:371.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -20,22
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.391
17:378,7170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:3710,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0447
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:37498,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:37
|IDGYO
|6,05
|1.387.217
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.316.341
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.918.628
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.687.215
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.093.704
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|ATATP
|23,72
|48.352.528
|% -5,72
|
|THYAO
|14,52
|1.384.503.116
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,07
|949.664.622
|% -2,36
|
|GARAN
|8,18
|781.526.060
|% -0,12
|
|EREGL
|18,00
|657.225.551
|% -3,79
|
|KRDMD
|6,83
|512.258.748
|% -4,74
|
|EKGYO
|2,07
|949.664.622
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,16
|331.240.662
|% -0,46
|
|THYAO
|14,52
|1.384.503.116
|% -0,95
|
|GARAN
|8,18
|781.526.060
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,17
|96.474.723
|% -3,31
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7158
|8,7170
|% -0,03
|
|Euro
|10,3477
|10,3528
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% -0,69
|
|Frank
|9,4281
|9,4849
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3182
|2,3298
|% 0,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|3,97
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,44
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -1.46 ) 1, 503
-
17:47XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 11, 993.00 milyon TL de
-
17:47KRDMD
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 984, 186 adet işlem
-
17:46SEYKM
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 015, 654 adet işlem
-
17:44RODRG
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 019 adet işlem