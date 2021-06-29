***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:45
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944747
BIST
13:041.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -16,85
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:048,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:0410,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0181
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:04496,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 496,74
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:02
|TKURU
|271,00
|2.702.412
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|365.132.256
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.287.656
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.161.752
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|4.833.355
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|19.778.908
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|THYAO
|13,41
|660.514.232
|% -3,25
|
|GARAN
|8,14
|535.132.277
|% -0,49
|
|KUTPO
|59,75
|365.132.256
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|363.265.901
|% -1,03
|
|KOZAL
|114,80
|219.021.027
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,92
|363.265.901
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|84.154.049
|% -0,79
|
|GARAN
|8,14
|535.132.277
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,16
|127.946.993
|% 0,00
|
|THYAO
|13,41
|660.514.232
|% -3,25
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7141
|8,7157
|% 0,37
|
|Euro
|10,3767
|10,3886
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0386
|12,0990
|% 0,11
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3170
|2,3286
|% 0,31
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-6,38
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-20,86
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-10,09
|
|Çeyrek
|793
|811
|-5,04
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|-0,23
|