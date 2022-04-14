***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2022 10:24
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020363
BIST
10:222.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,67
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.475
10:2214,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6121
En Düşük
14,5748
10:2215,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0584
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9849
En Düşük
15,8849
10:22927,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,27
|Açılış
|: 926,50
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|19,00
|26.757.132
|% 6,98
|
|DARDL
|3,29
|79.871.117
|% 6,47
|
|EKGYO
|2,84
|560.718.590
|% 4,80
|
|ISGYO
|12,04
|4.893.489
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|ULUSE
|154,00
|5.368.099
|% -4,17
|
|DOBUR
|52,85
|796.868
|% -3,21
|
|THYAO
|38,04
|1.110.210.009
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,84
|560.718.590
|% 4,80
|
|EREGL
|35,58
|418.581.152
|% 1,19
|
|KRDMD
|16,26
|390.275.007
|% 0,81
|
|GARAN
|13,68
|288.120.588
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,84
|560.718.590
|% 4,80
|
|ODAS
|2,32
|108.668.698
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,90
|167.637.115
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,06
|180.189.072
|% 0,60
|
|ZOREN
|2,17
|76.735.479
|% -0,91
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6072
|14,6121
|% 0,12
|
|Euro
|15,9642
|15,9723
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,1281
|19,2240
|% 0,23
|
|Frank
|15,5804
|15,6742
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8837
|3,9031
|% 0,09
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-4,71
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,24
|