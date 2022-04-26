***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:43
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023968
BIST
17:532.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -64,60
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:5314,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:5315,7825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0512
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:53907,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,09
|Açılış
|: 907,16
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ACSEL
|43,12
|68.953.765
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.663.552
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|285.078.183
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.533.558
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,08
|6.963.155.706
|% -1,31
|
|KRDMD
|14,66
|3.143.939.322
|% -2,66
|
|GARAN
|14,97
|2.090.827.183
|% 0,00
|
|SISE
|17,66
|2.029.467.618
|% -1,51
|
|YKBNK
|4,96
|1.954.013.159
|% -3,31
|
|EKGYO
|2,61
|1.395.685.093
|% -5,43
|
|YKBNK
|4,96
|1.954.013.159
|% -3,31
|
|ODAS
|2,40
|847.742.458
|% -3,23
|
|TSKB
|1,90
|412.733.831
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,66
|3.143.939.322
|% -2,66
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7956
|14,7972
|% 0,20
|
|Euro
|15,7701
|15,7825
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,6347
|18,7281
|% -0,75
|
|Frank
|15,3603
|15,4528
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9338
|3,9536
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,09
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,34
|
Seans Raporu
17:53
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de