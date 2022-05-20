***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 12:50
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031423
BIST
13:092.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,54
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
13:0915,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1375
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
13:0916,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1055
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9417
En Düşük
16,7772
13:09948,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,46
|Açılış
|: 948,98
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler13:07
|IMASM
|46,90
|19.598.734
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.078.488
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,47
|4.031.613
|% 9,29
|
|MZHLD
|43,14
|2.717.413
|% 7,85
|
|ROYAL
|3,31
|463.388
|% 7,47
|
|PAMEL
|98,05
|5.239.145
|% -7,33
|
|SMRTG
|21,46
|83.420.406
|% -7,18
|
|MNDRS
|3,07
|18.070.185
|% -6,97
|
|OZRDN
|9,90
|2.734.545
|% -6,95
|
|SANKO
|11,00
|11.106.960
|% -6,22
|
|GARAN
|16,20
|1.965.350.138
|% 3,51
|
|THYAO
|42,56
|1.163.392.711
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,12
|991.892.717
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,39
|911.814.681
|% 0,00
|
|SISE
|19,76
|752.944.370
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,39
|911.814.681
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|366.703.144
|% 1,15
|
|AKBNK
|8,12
|991.892.717
|% 0,12
|
|GARAN
|16,20
|1.965.350.138
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,19
|140.916.780
|% 1,71
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9735
|15,9782
|% 0,86
|
|Euro
|16,9219
|16,9385
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8781
|19,9778
|% 0,68
|
|Frank
|16,3698
|16,4684
|% 0,71
|
|Riyal
|4,2468
|4,2681
|% 0,63
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|5,03
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.273
|6.431
|29,71
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,37
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,04
|