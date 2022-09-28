***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:48
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065714
BIST
16:583.223
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -42,93
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
16:5818,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:5817,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1308
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
16:58982,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,32
|Açılış
|: 982,23
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
983,92
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KUYAS
|8,80
|74.927.597
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|CANTE
|120,00
|99.777.624
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.530.588
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|64.954.937
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.286.951
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.271.102
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.624.870
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.712.750
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.265.365
|% -9,71
|
|THYAO
|69,50
|2.498.184.568
|% -2,11
|
|YKBNK
|7,25
|2.312.452.043
|% 0,14
|
|SASA
|68,45
|2.086.888.130
|% -0,80
|
|GARAN
|19,83
|2.072.827.524
|% 1,07
|
|AKBNK
|11,65
|1.965.436.437
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,91
|1.391.255.878
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,25
|2.312.452.043
|% 0,14
|
|TSKB
|2,37
|652.585.216
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.265.365
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,80
|1.472.801.282
|% -0,51
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5065
|18,5253
|% 0,42
|
|Euro
|17,8032
|17,8207
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,7148
|19,8136
|% -0,08
|
|Frank
|18,7235
|18,8363
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9032
|4,9278
|% 0,34
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,03
|
|Altın Gr.
|982
|982
|15,91
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.646
|6.733
|57,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|29,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|85,60
|85,60
|0,73
|
Seans Raporu
16:58
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