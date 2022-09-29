***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 16:45
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065936
BIST
16:493.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -20,02
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:4918,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:4918,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0844
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
16:49985,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,64
|Açılış
|: 985,89
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BFREN
|1.390,40
|21.949.538
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.661
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|215.911.959
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|435.798.226
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.574.999
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.501.181
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,35
|490.270.421
|% -7,70
|
|THYAO
|69,55
|3.041.027.429
|% 0,87
|
|ASELS
|30,44
|2.694.685.239
|% 5,92
|
|HEKTS
|55,95
|1.768.826.259
|% -5,97
|
|YKBNK
|7,15
|1.748.336.046
|% 1,27
|
|GARAN
|19,30
|1.486.247.847
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,94
|840.134.703
|% 4,30
|
|TSKB
|2,52
|837.855.215
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,91
|1.076.163.839
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,29
|852.861.910
|% -4,64
|
|YKBNK
|7,15
|1.748.336.046
|% 1,27
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5366
|18,5422
|% 0,13
|
|Euro
|18,0898
|18,1042
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,2777
|20,3794
|% 0,95
|
|Frank
|18,8145
|18,9279
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9179
|4,9426
|% 0,42
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-5,33
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.600
|6.700
|-32,00
|
|Tam
|6.636
|6.697
|-84,00
|
|Yarım
|3.229
|3.274
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,10
|88,10
|0,05
|
Seans Raporu
16:49
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17:04TKFEN
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17:02XU030
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17:02XU100
Endeks 3, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 39, 989.00 milyon TL de
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17:02BRLSM
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 908, 310 adet işlem