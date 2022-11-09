***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 16:29
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078587
BIST
17:474.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,88
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:4718,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:4718,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:471.025,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.025,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:44
|HEKTS
|36,08
|2.567.148.788
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.477.517
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.791.046
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.913.585.475
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|253.226.318
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.932.981
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.521.174
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.416.695
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,00
|9.306.267.317
|% -0,88
|
|ASELS
|38,24
|7.445.449.659
|% 5,69
|
|EREGL
|34,52
|5.406.676.555
|% -3,41
|
|TCELL
|31,96
|4.428.682.815
|% 8,71
|
|TTKOM
|13,97
|4.052.354.815
|% 1,97
|
|EKGYO
|5,13
|3.050.186.747
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,15
|662.593.821
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.913.585.475
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,97
|4.052.354.815
|% 1,97
|
|TSKB
|3,09
|888.096.880
|% -0,96
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5910
|18,6158
|% 0,50
|
|Euro
|18,6486
|18,6625
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,1364
|21,2424
|% -0,83
|
|Frank
|18,8177
|18,9311
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,35
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.826
|6.885
|-3,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,03
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,47
|
Seans Raporu
17:44
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