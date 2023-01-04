***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 11:05
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093036
BIST
13:315.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,54
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:3118,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:3119,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1698
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:311.119,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.119,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:31
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.412.373
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|69.963.461
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.116.099
|% 9,94
|
|KONYA
|4.164,30
|333.178.824
|% 9,66
|
|ULUSE
|225,00
|54.608.349
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.039.396
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.534.948
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,51
|5.187.242.606
|% 0,96
|
|EREGL
|42,68
|5.002.848.105
|% 1,04
|
|THYAO
|147,40
|4.132.673.307
|% 0,00
|
|ASELS
|66,75
|3.620.204.469
|% -3,40
|
|ENKAI
|35,36
|2.856.247.368
|% 0,91
|
|EKGYO
|9,51
|5.187.242.606
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,18
|2.842.152.257
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,87
|1.722.481.992
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,99
|1.647.592.363
|% 2,53
|
|PETKM
|20,26
|2.560.858.606
|% -1,07
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7353
|18,7505
|% 0,15
|
|Euro
|19,9205
|19,9359
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,5457
|22,6588
|% 0,92
|
|Frank
|20,1360
|20,2573
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9709
|4,9958
|% 0,17
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|20,02
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,67
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.567
|7.624
|49,00
|
|Yarım
|3.665
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,69
|0,27
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|-1,68
|