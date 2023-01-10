***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:56
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099485
BIST
16:505.103
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -67,99
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:5018,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 79,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 79,6500
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:5020,1826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0337
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:5014,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,07
|Açılış
|: 14,21
|
|Önceki Kapanış
|: 14,27
|
14,33
En Düşük
14,11
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EUHOL
|2,34
|91.561.007
|% 12,50
|
|ULUFA
|7,15
|32.378.232
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.896.335
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.167.483
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.224.871
|% 10,00
|
|CEOEM
|20,34
|21.543.448
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.245.614
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|148.339.856
|% -9,99
|
|ASELS
|59,00
|5.756.959.231
|% -0,17
|
|EREGL
|39,50
|5.344.987.307
|% -0,80
|
|THYAO
|135,80
|5.339.995.205
|% -1,88
|
|KRDMD
|18,79
|4.183.470.082
|% 0,00
|
|KOZAL
|586,60
|3.517.064.929
|% -1,11
|
|EKGYO
|8,69
|3.422.217.910
|% -0,46
|
|YKBNK
|9,74
|2.821.932.792
|% -3,75
|
|KRDMD
|18,79
|4.183.470.082
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|462.967.791
|% -1,06
|
|AKBNK
|17,57
|2.564.265.127
|% -1,35
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7689
|18,7790
|% 0,04
|
|Euro
|20,1725
|20,1826
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6945
|22,8083
|% -0,41
|
|Frank
|20,2243
|20,3461
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% 0,07
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|