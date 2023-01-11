***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:40
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099956
BIST
12:164.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,98
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:1618,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:1620,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:161.138,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.138,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SDTTR
|56,65
|4.776.275
|% 10,00
|
|PRDGS
|7,60
|166.503.795
|% 9,99
|
|ONCSM
|30,92
|1.191.626
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.963.075
|% 9,93
|
|POLTK
|1.737,60
|18.757.186
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.226.468
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,32
|238.643.346
|% -8,89
|
|NIBAS
|15,99
|32.769.548
|% -8,31
|
|THYAO
|131,60
|4.164.528.377
|% 0,30
|
|ASELS
|57,25
|2.429.478.359
|% -1,55
|
|EREGL
|38,34
|2.415.163.271
|% 1,27
|
|KRDMD
|18,04
|1.719.086.988
|% -0,55
|
|TUPRS
|484,00
|1.657.599.513
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,50
|1.241.173.901
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|269.226.468
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,44
|1.064.135.512
|% -0,94
|
|KRDMD
|18,04
|1.719.086.988
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,71
|238.810.826
|% -0,73
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7819
|18,7871
|% 0,07
|
|Euro
|20,1823
|20,1966
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7228
|22,8368
|% -0,10
|
|Frank
|20,2750
|20,3972
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% 0,03
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,35
|
|Cumhuriyet
|7.650
|7.766
|32,00
|
|Tam
|7.689
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.735
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,43
|