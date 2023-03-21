***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 10:28
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126612
BIST
10:514.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -37,90
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5119,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5120,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0833
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:511.208,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.208,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:49
|AKFYE
|14,33
|2.276.091
|% 9,98
|
|ONCSM
|119,50
|54.377.639
|% 7,95
|
|GLCVY
|23,92
|6.985.130
|% 6,22
|
|ULUSE
|178,10
|105.903.378
|% 5,76
|
|GOKNR
|24,90
|1.407.651.675
|% 5,69
|
|SDTTR
|124,50
|222.887.475
|% -6,53
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|ALFAS
|310,20
|223.633.473
|% -5,91
|
|ESCAR
|98,70
|38.990.445
|% -5,55
|
|SMRTG
|86,80
|166.493.438
|% -5,14
|
|ASTOR
|55,75
|1.909.504.978
|% -4,62
|
|GOKNR
|24,78
|1.424.812.174
|% 5,18
|
|THYAO
|124,40
|847.243.937
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,12
|825.959.228
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,11
|729.186.431
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,78
|1.424.812.174
|% 5,18
|
|METRO
|2,04
|107.535.376
|% 7,37
|
|ISCTR
|14,11
|729.186.431
|% 0,79
|
|KOZAL
|21,12
|825.959.228
|% 1,15
|
|ADESE
|1,55
|58.506.360
|% 3,33
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0209
|19,0285
|% 0,13
|
|Euro
|20,4078
|20,4202
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,2289
|23,3454
|% -0,19
|
|Frank
|20,3718
|20,4945
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0485
|5,0738
|% 0,08
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-3,44
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.145
|8.235
|-7,00
|
|Yarım
|3.993
|4.030
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.996
|2.015
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,75
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-0,70
|