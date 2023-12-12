***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2023 10:27
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224798
BIST
'
12:277.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,56
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:2729,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0358
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:2731,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1096
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:271.850,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.850,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:27
|CATES
|83,60
|7.772.626
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.380.974
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.009.995
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|276.383.626
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|29.360.565
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.064.000
|% -9,92
|
|AGROT
|14,06
|1.518.313.460
|% -7,92
|
|SMART
|40,02
|42.428.497
|% -7,83
|
|PRZMA
|44,08
|30.462.053
|% -7,71
|
|THYAO
|246,50
|3.387.366.692
|% 0,08
|
|AGROT
|14,06
|1.518.313.460
|% -7,92
|
|TUPRS
|149,20
|1.247.861.749
|% 0,27
|
|ISCTR
|22,10
|1.159.481.183
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,78
|1.003.537.670
|% 0,97
|
|AGROT
|14,06
|1.518.313.460
|% -7,92
|
|EKGYO
|7,42
|534.421.321
|% -1,20
|
|KATMR
|2,17
|123.052.636
|% 5,85
|
|ISCTR
|22,10
|1.159.481.183
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,78
|1.003.537.670
|% 0,97
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0288
|29,0369
|% 0,12
|
|Euro
|31,3062
|31,3560
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3268
|36,5090
|% 0,09
|
|Frank
|32,9606
|33,1592
|% 0,25
|
|Riyal
|7,7157
|7,7544
|% 0,12
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|920,77
|922,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,33
|977,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,23
|76,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.983,75
|1.984,03
|% 0,66
|