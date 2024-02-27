***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:00
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252129
BIST
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10:099.316
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -18,14
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.316
En Yüksek
9.351
10:0931,1410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:0933,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0669
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:092.036,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,32
|Açılış
|: 2.036,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|7.956.036
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|38.092.892
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|87.851.044
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|102.770.963
|% 9,99
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|AYCES
|943,50
|61.610.425
|% -5,65
|
|RODRG
|86,50
|1.246.236
|% -4,63
|
|BNTAS
|13,55
|2.847.084
|% -4,58
|
|MIATK
|82,40
|769.833.022
|% 6,87
|
|ASTOR
|135,00
|685.475.419
|% 3,05
|
|THYAO
|286,25
|631.741.361
|% 0,26
|
|KLSER
|86,70
|559.872.649
|% 5,09
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|ZOREN
|5,68
|83.858.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|156.016.088
|% -0,47
|
|EKGYO
|11,61
|131.203.398
|% -0,17
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1319
|31,1382
|% 0,12
|
|Euro
|33,8145
|33,8645
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,3769
|39,5743
|% 0,12
|
|Frank
|35,2579
|35,4703
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2778
|8,3193
|% 0,14
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|880,85
|887,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,27
|954,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,88
|2.034,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
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10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.16 ) 9, 866
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10:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ISCTR, ECBYO, AKPAZ
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10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PATEK, ARTI
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10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MIATK, TRKCM, SODA