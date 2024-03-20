***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2024 10:37
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260466
BIST
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13:368.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 26,94
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3632,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3635,1545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0364
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:362.242,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,73
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:34
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|337.468.791
|% 9,98
|
|MEGMT
|47,66
|271.988.591
|% 9,97
|
|JANTS
|281,25
|129.850.151
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.576.760
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.034.389
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,97
|93.444.962
|% -6,72
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,00
|4.404.638.434
|% -0,09
|
|MIATK
|74,95
|3.724.356.443
|% 5,27
|
|YKBNK
|24,10
|2.684.682.731
|% 2,03
|
|KCHOL
|183,10
|2.354.068.958
|% 1,50
|
|EKGYO
|10,87
|2.335.987.020
|% 2,07
|
|ZOREN
|5,49
|1.295.821.017
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,87
|2.335.987.020
|% 2,07
|
|ISCTR
|10,75
|1.258.180.404
|% -0,19
|
|YKBNK
|24,10
|2.684.682.731
|% 2,03
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.095.122
|% 9,95
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3857
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1429
|35,1537
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,9677
|42,1781
|% -0,53
|
|Frank
|37,0658
|37,2516
|% -0,75
|
|Riyal
|8,8194
|8,8636
|% -0,27
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,80
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|894,90
|897,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,69
|991,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,78
|86,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,00
|2.154,31
|% 0,66
|