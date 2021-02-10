***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Altınbaş Holding'e ait olan, Şirketimiz sermayesinin %51'ini oluşturan 40.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu paylardan 20.8 mio TL nom. tutarlı kısmının gerek duyulduğunda ileride borsada işlem gören pay statüsüne dönüşmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ve mevcut yönetim kontrolünün kalması kaydıyla 20.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu payların imtiyazsız B Grubu pay niteliğine dönüştürülmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştirAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 5,61Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz 10/02/2021 tarihinde yaptığı toplantıda1. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan ve yönetim kuruluna mevcut haliyle yalnızca yeni pay alma hakkının kısıtlanması yetkisini veren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında da Şirketimiz yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen tadil edilmesine,2. Ayrıca, Şirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran Altınbaş Holding A.Ş. (Holding) Şirketimize başvurarak tamamı Holding'e ait olan Şirketimiz sermayesinin %51'ini oluşturan 40.800.000 TL nominal değerli (408.000.000 adet) imtiyazlı A Grubu paylardan 20.800.000 TL nominal tutarlı (208.000.000 adet) kısmının gerek duyulduğunda ileride borsada işlem gören pay statüsüne dönüşmesine ilişkin hukuki alt yapının oluşturulmasını teminen (i) Mevcut yönetim kontrolünün kalması kaydıyla 20.800.000 TL nominal değerli imtiyazlı A Grubu payların imtiyazsız B Grubu pay niteliğine dönüştürülmesi amacıyla şirket esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer kurumlara başvuruda bulunulması, (ii) Bu başvuru gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve (iii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip aynı Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ayrılma hakkının kullanımı sonucunda katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin bilahare belirlenerek bildirilecek olan tutarı aşması halinde işlemden vazgeçme hususunun genel kurul onayına sunulması da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Şirketimizden talepte bulunulmuş olup, bu talep gerekçesiylea) Şirketimiz sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine,b) Söz konusu pay dönüşümü ve esas sözleşme değişikliği sonucunda, Altınbaş Holding'in yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasını aday gösterme imtiyazında bir değişiklik olmamakla birlikte dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirilmesine,c) İşbu Yönetim Kurulu kararının ilk defa kamuya açıklanacağı 10.02.2021 tarihi itibariyle şirkette pay sahibi olan ve söz konusu pay dönüşüm işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak bu işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahiplerimizin, paylarını ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklarına ayrılma hakkına konu olacak pay tutarlarının, 10.02.2021 tarihi itibariyle sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacağına pay dönüşüm işlemi genel kurulda ret edildiğinde veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda katlanılacak toplam maliyetin yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilecek tutarı aşacak olması halinde söz konusu işlemden vazgeçilmesine genel kurulca karar verilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağına daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcıların anılan Tebliği ve SPK tarafından yayınlanan Uygulama Rehberini inceleyebileceklerined) Ayrılma hakkı kullanım fiyatının anılan Tebliğ uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanacağı 10.02.2021 tarihinden önceki son altı aylık (180 günlük) dönem içinde (14.08.2020 - 09.02.2021 döneminde) Borsa İstanbul'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5,61 TL olarak belirlenmesine,e) SPK ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra pay dönüşüm işleminin tadil tasarısıyla birlikte onaylanması için genel kurulun toplantıya davet edilmesine ve söz konusu genel kurul toplantısına ilişkin gündeminin ilanından önce II-23.3 sayılı Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemden vazgeçme hususunun genel kurul onayına sunulması hususuna ilişkin olarak alınacak Yönetim Kurulu kararı da dahil olmak üzere ayrılma hakkına ilişkin diğer esasların ve kullanım sürecinin bilahare kamuya duyurulmasına,3. Yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerde belirtildiği üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklikleri yansıtacak şekilde ekli haliyle tadil tasarısı hazırlanmasına ve onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer kurumlara başvuruda bulunulmasına,Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908927BIST