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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

15.06.2021 13:55



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Altınbaş Holding'e ait olan, Şirketimiz sermayesinin %51'ini oluşturan 40.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu paylardan 20.8 mio TL nom. tutarlı kısmının gerek duyulduğunda ileride borsada işlem gören pay statüsüne dönüşmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ve mevcut yönetim kontrolünün kalması kaydıyla 20.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu payların imtiyazsız B Grubu pay niteliğine dönüştürülmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2021
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.06.2021
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap TR35 0013 2000 0000 0000 0016 99
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 5,61

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtirak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Talep Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942362


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