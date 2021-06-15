***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Altınbaş Holding'e ait olan, Şirketimiz sermayesinin %51'ini oluşturan 40.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu paylardan 20.8 mio TL nom. tutarlı kısmının gerek duyulduğunda ileride borsada işlem gören pay statüsüne dönüşmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ve mevcut yönetim kontrolünün kalması kaydıyla 20.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu payların imtiyazsız B Grubu pay niteliğine dönüştürülmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştirÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2021Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2021Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.06.2021Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap TR35 0013 2000 0000 0000 0016 99Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 5,61Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtirak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942362BIST