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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

28.06.2021 10:45



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma hakkı süreci tüm hak sahiplerinin talepleri karşılanmış olarak tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Altınbaş Holding'e ait olan, Şirketimiz sermayesinin %51'ini oluşturan 40.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu paylardan 20.8 mio TL nom. tutarlı kısmının gerek duyulduğunda ileride borsada işlem gören pay statüsüne dönüşmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ve mevcut yönetim kontrolünün kalması kaydıyla 20.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu payların imtiyazsız B Grubu pay niteliğine dönüştürülmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2021
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.06.2021
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap TR35 0013 2000 0000 0000 0016 99
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 5,61

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 298.580 1.675.033,8

Ek Açıklamalar
Şirketimizin T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısının onayladığı 10.06.2021 tarihli olağan genel kuruluna katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahiplerimizden, 10.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecek olanlar ayrılma hakkına konu pay tutarlarına uygun olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarımız ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Talep Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944394


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