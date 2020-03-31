***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2020 14:45
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği doğrultusunda oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüş raporuna istinaden 2020 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ve SPK' nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için bağımsız denetim firması HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833535
BIST
17:4989.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
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|Açılış
|: 89.279
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343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.133.185
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.868
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.763
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.718.819
|% -9,87
|
|INFO
|7,89
|1.746.636
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|9.669.322
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|THYAO
|9,03
|710.096.160
|% 3,56
|
|PGSUS
|34,20
|435.378.839
|% 9,97
|
|SASA
|8,77
|250.645.642
|% 9,90
|
|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
|
|TCELL
|12,30
|174.687.423
|% -0,81
|
|IHLGM
|1,05
|135.035.699
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
|
|ODAS
|1,36
|109.794.868
|% 6,25
|
|THYAO
|9,03
|710.096.160
|% 3,56
|
|ADESE
|1,03
|72.155.531
|% 5,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1145
|8,1552
|% -0,35
|
|Frank
|6,7852
|6,8261
|% -0,67
|
|Riyal
|1,7411
|1,7499
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.606
|-16,76
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|0,00
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|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
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|B. Petrol
|26,26
|26,26
|-0,16
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