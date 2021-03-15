***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2021 16:21
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği doğrultusunda oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden 2021 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ve SPK' nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için bağımsız denetim firması HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918210
BIST
17:381.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.554
17:387,5616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
17:389,0258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
17:38419,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 419,86
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GOZDE
|9,14
|332.180.988
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.071.074
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.185.389
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.098.808
|% 9,99
|
|EGGUB
|249,30
|264.402.604
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|36.855.047
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|12.925.597
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,76
|1.076.684.599
|% -1,79
|
|SISE
|7,77
|937.762.980
|% 1,44
|
|THYAO
|14,74
|914.998.701
|% 1,66
|
|SASA
|45,48
|889.602.580
|% 0,89
|
|OTKAR
|440,90
|804.930.924
|% 9,43
|
|EKGYO
|2,24
|379.020.015
|% -2,18
|
|GARAN
|8,76
|1.076.684.599
|% -1,79
|
|SISE
|7,77
|937.762.980
|% 1,44
|
|BJKAS
|5,04
|526.963.701
|% 9,80
|
|USAK
|2,73
|283.857.079
|% 3,41
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5569
|7,5616
|% -0,07
|
|Euro
|9,0183
|9,0258
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,4616
|10,5141
|% -0,45
|
|Frank
|8,0956
|8,1444
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0082
|2,0183
|% -0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,86
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,96
|