Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.03.2022 14:46
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği doğrultusunda oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden 2022 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ve SPK' nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için bağımsız denetim firması HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010540


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:162.093
Değişim :  0,23% |  4,88
Açılış :  2.087  
Önceki Kapanış :  2.088  
En Yüksek
2.095 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 397,20 31.983.577 % 10,00  
PENTA 334,80 37.120.737 % 9,99  
AYEN 9,96 62.989.028 % 9,69  
TSPOR 5,68 473.975.556 % 9,02  
GZNMI 24,24 101.897.985 % 7,64  
daha fazla
15:14 Alış Satış %  
Dolar 14,6338 14,6437 % -0,92  
Euro 16,1007 16,1260 % -0,38  
Sterlin 18,9734 19,0685 % -1,04  
Frank 15,4603 15,5535 % -1,48  
Riyal 3,8709 3,8903 % -1,53  
daha fazla
15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -27,40  
Altın Gr. 902 902 -26,02  
Cumhuriyet 5.987 6.078 -171,00  
Tam 5.948 6.098 -169,77  
Yarım 2.875 2.950 -82,12  
Çeyrek 1.442 1.475 -41,06  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 -0,41  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,38  
B. Petrol 99 99 -7,64  
Seans Raporu 15:14
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru