***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi--Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği doğrultusunda oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden 2022 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ve SPK' nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için bağımsız denetim firması HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010540BIST