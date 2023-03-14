***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2023 14:43
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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--
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği doğrultusunda oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden 2023 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ve SPK' nın ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için bağımsız denetim firması ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124421
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 20,5400
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|Önceki Kapanış
|: 20,5400
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20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.163,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9675
|18,9810
|% 0,07
|
|Euro
|20,3563
|20,3604
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0108
|23,1262
|% -0,10
|
|Frank
|20,6577
|20,7821
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0374
|5,0627
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.924
|-34,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,83
|