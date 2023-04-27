***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2023Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sonucunda2023 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesi hususunun, Yönetim Kurulunun 14.03.2023-09 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141641BIST