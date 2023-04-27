***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2023 14:55
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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--
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sonucunda
2023 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesi hususunun, Yönetim Kurulunun 14.03.2023-09 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141641
BIST
15:364.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,23
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3619,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3621,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 22,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:361.244,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.244,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:36
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|IHAAS
|190,60
|53.079.134
|% 9,98
|
|ALCTL
|67,20
|39.538.160
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.609.218
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.132.425
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.592.726
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,02
|60.355.766
|% -6,69
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|HURGZ
|4,22
|12.676.491
|% -4,31
|
|KOPOL
|51,75
|2.742.500.134
|% 6,13
|
|THYAO
|131,90
|2.565.347.964
|% 1,46
|
|EREGL
|32,80
|1.590.666.292
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,92
|1.282.562.430
|% 0,36
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.609.218
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|707.629.582
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,92
|1.282.562.430
|% 0,36
|
|YKBNK
|9,96
|718.127.285
|% 1,63
|
|AKFYE
|12,85
|906.094.710
|% 5,67
|
|ISCTR
|11,33
|756.039.085
|% 1,07
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4310
|19,4375
|% 0,15
|
|Euro
|21,4325
|21,4526
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,1534
|24,2745
|% 0,03
|
|Frank
|21,6321
|21,7624
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,88
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.106
|9.236
|-66,00
|
|Yarım
|4.444
|4.522
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|0,14
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem
-
15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem