***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.11.2020 17:28
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, bugün tarihli toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliklerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınarak yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890591
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05445,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,42
|Açılış
|: 445,12
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.220
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8002
|7,8109
|% -0,04
|
|Euro
|9,3593
|9,3742
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4032
|10,4554
|% 0,44
|
|Frank
|8,5989
|8,6507
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0745
|2,0849
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-17,48
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem