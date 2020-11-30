***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, bugün tarihli toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliklerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınarak yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890591BIST