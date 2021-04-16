***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin,a) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında da Şirketimiz yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen tadil edilmesine,b) Şirketimiz sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla tadil edilmesine ve bu dönüştürme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlemlerin gerçekleştirilmesine,ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, 15/04/2020-2021/20 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile uygun görülmüştür. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da ilgili mevzuatta belirtilen sürede olumsuz görüş bildirmediğinden esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul gündemine alınmasına onay vermiş bulunmaktadır.Bu izinler çerçevesinde, olağan genel kurul toplantısının davetine ilişkin süreçlere başlanmış olup, Yönetim Kurulumuzun kararını müteakip toplantının tarihi, yeri ve gündemi kısa sürede ilan edilecektir.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928729BIST