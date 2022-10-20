***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.10.2022 17:54
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 20.000.000-TL artırılarak 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz 20/10/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20/10/2022 tarihli 10686 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073123
BIST
17:553.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 27,48
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:5518,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
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18,6277
En Düşük
18,5394
17:5518,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1403
|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3000
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18,3421
En Düşük
18,1338
17:55982,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,08
|Açılış
|: 982,45
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|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
982,68
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:53
|MRSHL
|300,30
|27.632.977
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.952.353
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|17.205.648
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.013.513
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|KAPLM
|97,90
|48.650.771
|% -4,77
|
|DYOBY
|21,60
|57.691.146
|% -4,51
|
|ISSEN
|45,22
|93.302.354
|% -4,03
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,15
|7.503.468.547
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,84
|5.280.510.862
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,83
|4.952.668.147
|% 0,76
|
|HALKB
|8,93
|4.851.512.877
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,02
|3.928.005.455
|% 4,88
|
|EKGYO
|4,48
|3.416.655.228
|% 0,67
|
|HALKB
|8,93
|4.851.512.877
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,84
|5.280.510.862
|% 1,13
|
|VAKBN
|9,02
|3.928.005.455
|% 4,88
|
|TSKB
|2,81
|1.197.068.176
|% 0,72
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5946
|18,6034
|% 0,04
|
|Euro
|18,3008
|18,3165
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,9619
|21,0670
|% 0,97
|
|Frank
|18,4898
|18,6012
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,09
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,83
|
|Altın Gr.
|981
|982
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.674
|6.759
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.305
|23,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,24
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|1,50
|