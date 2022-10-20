***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 20.000.000-TL artırılarak 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz 20/10/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20/10/2022 tarihli 10686 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073123BIST