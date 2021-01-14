***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
14.01.2021 12:01
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Açıklamalar
Anasözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları " başlıklı 10. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 12/01/2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/01/2021 12/01/2021 10243
10 12/01/2021 12/01/2021 10243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902053
BIST
13:141.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:147,3769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:148,9869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:14436,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,23
|Açılış
|: 436,31
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:12
|YAPRK
|117,80
|25.131.456
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|101.121.014
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,42
|43.993.691
|% -6,03
|
|THYAO
|13,38
|1.209.779.597
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,69
|1.069.184.858
|% -2,38
|
|TCELL
|17,11
|656.895.251
|% -0,23
|
|SISE
|7,81
|615.428.237
|% -2,13
|
|FENER
|39,96
|595.607.015
|% 2,51
|
|DOHOL
|3,69
|1.069.184.858
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|403.918.448
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|338.579.548
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,45
|353.451.535
|% 0,00
|
|THYAO
|13,38
|1.209.779.597
|% 0,75
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3745
|7,3801
|% -0,31
|
|Euro
|8,9799
|8,9869
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0386
|10,0889
|% -0,21
|
|Frank
|8,2737
|8,3235
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9604
|1,9703
|% -0,36
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-8,04
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-45,29
|
|Yarım
|1.397
|1.433
|-21,91
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,09
|