***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarAnasözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları " başlıklı 10. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 12/01/2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 12/01/2021 12/01/2021 1024310 12/01/2021 12/01/2021 10243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902053BIST