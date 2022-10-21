***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 20.000.000-TL artırılarak 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz 20/10/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20/10/2022 tarihli 10686 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 20/10/2022 20/10/2022 10686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073288BIST