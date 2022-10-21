***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
21.10.2022 15:50
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 20.000.000-TL artırılarak 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz 20/10/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20/10/2022 tarihli 10686 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/10/2022 20/10/2022 10686
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073288
BIST
16:003.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,38
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.934
En Düşük
3.888
16:0018,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,4110
16:0018,1687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0394
|Açılış
|: 18,2500
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,2856
En Düşük
17,9901
16:00976,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,43
|Açılış
|: 976,71
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,92
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ERCB
|63,80
|241.691.032
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|542.684.716
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|32.035.909
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|148.988.548
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.714.979
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,88
|79.162.748
|% -4,31
|
|NTGAZ
|29,14
|84.926.756
|% -3,70
|
|HEKTS
|28,96
|839.460.672
|% -3,53
|
|ULUFA
|4,40
|20.641.556
|% -3,30
|
|THYAO
|97,85
|4.241.971.419
|% -1,21
|
|SISE
|31,54
|2.382.535.780
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,70
|2.265.770.182
|% 4,44
|
|TUPRS
|371,50
|2.142.596.525
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,55
|1.780.595.724
|% -1,44
|
|EKGYO
|4,70
|2.265.770.182
|% 4,44
|
|TSKB
|2,86
|691.749.856
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,98
|363.770.431
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,55
|1.780.595.724
|% -1,44
|
|ISGYO
|7,29
|1.085.481.114
|% 9,95
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5960
|% -0,06
|
|Euro
|18,1603
|18,1793
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,5865
|20,6898
|% -1,17
|
|Frank
|18,3026
|18,4129
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|5,12
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.544
|6.643
|-81,00
|
|Tam
|6.593
|6.694
|-15,00
|
|Yarım
|3.212
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,17
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|B. Petrol
|92,67
|92,67
|0,29
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