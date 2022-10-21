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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

21.10.2022 15:50
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 20.000.000-TL artırılarak 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz 20/10/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20/10/2022 tarihli 10686 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin güncel hali ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/10/2022 20/10/2022 10686



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073288


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