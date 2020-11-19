***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.11.2020 14:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
364.408.516,52 UAH (değerleme raporunda kullanılan 27.00 USD/UAH kur ile hesaplanan USD karşılığı 13.496.648,76 USD'dır.)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31/12/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
--
Edinilen Payların Nominal Tutarı
153,051,997.23 UAH
Beher Payın Alış Fiyatı
0,6377 TL
Toplam Tutar
40,165,127.01 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 42
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 42
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
--
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
--
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
ALTINBAŞ HOLDİNG şirketimizin % 51,2 oranında ana ortağı konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DEĞERLEME RAPORU
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22/04/2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
MILLSTONE & CO UKRAINE LTD.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
16.100.000 USD (95.634.000.TL sözleşme kuru ile hesaplanmıştır)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporuna uygun yapılmıştır.
Açıklamalar
Joint Company West Finance And Credit Bank'ın paylarının %.42'sine denk gelen hissenin satın alınması için Ukrayna Merkez Bankasına yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Buna ilişkin gelen onay evrakı ve çevirisi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889198
BIST