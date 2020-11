***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıJOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANKEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBankacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi364.408.516,52 UAH (değerleme raporunda kullanılan 27.00 USD/UAH kur ile hesaplanan USD karşılığı 13.496.648,76 USD'dır.)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31/12/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise Koşulları--Edinilen Payların Nominal Tutarı153,051,997.23 UAHBeher Payın Alış Fiyatı0,6377 TLToplam Tutar40,165,127.01 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 42Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 42Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 42Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)--İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)--Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiALTINBAŞ HOLDİNG şirketimizin % 51,2 oranında ana ortağı konumundadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDEĞERLEME RAPORUDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22/04/2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıMILLSTONE & CO UKRAINE LTD.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar16.100.000 USD (95.634.000.TL sözleşme kuru ile hesaplanmıştır)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporuna uygun yapılmıştır.AçıklamalarJoint Company West Finance And Credit Bank'ın paylarının %.42'sine denk gelen hissenin satın alınması için Ukrayna Merkez Bankasına yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Buna ilişkin gelen onay evrakı ve çevirisi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889198BIST