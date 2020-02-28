***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357Yeni Bakiye80.000.000 -27.987 47.639.041 59.973 22.970.330 150.641.357Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.514 23.713.740 23.757.254Dağıtılan Temettü-43.394.663 -43.394.663Yedeklere Aktarılan Tutarlar22.970.330 -22.970.330Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Yeni Bakiye80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.391 23.200.453 23.150.062Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.713.740 -23.713.740Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ106.361.761 147.546.446FAKTORİNG GELİRLERİ27 106.361.761 147.546.446Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler92.101.181 124.271.954İskontolu80.565.497 104.774.819Diğer11.535.684 19.497.135Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar14.260.580 23.274.492İskontolu9.202.691 15.207.902Diğer5.057.889 8.066.590FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -54.665.023 -92.883.975Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-46.323.127 -77.322.365Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.209.977 -13.569.634Diğer Faiz Giderleri0 -163.898Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.131.919 -1.828.078BRÜT KAR (ZARAR)51.696.738 54.662.471ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -16.690.925 -20.352.720Personel Giderleri-10.424.854 -11.124.200Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-266.515 -273.192Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-5.999.556 -8.955.328Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)35.005.813 34.309.751DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 8.623.119 15.075.657Bankalardan Alınan Faizler717.147 1.538.731Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı6.119.106 12.205.534Diğer1.786.866 1.331.392KARŞILIK GİDERLERİ33 -8.366.472 -6.407.990Özel Karşılıklar-8.366.472 -6.407.990DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -5.446.148 -12.398.139Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-5.446.148 -12.398.139NET FAALİYET KARI (ZARARI)29.816.312 30.579.279BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.816.312 30.579.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -6.615.859 -6.865.539Cari Vergi Karşılığı-6.704.977 -6.914.905Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -24.453Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi89.118 73.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)23.200.453 23.713.740DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI23.200.453 23.713.740Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.200.453 23.713.740Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,29000000 0,30000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı23.200.453 25.791.012Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 84.113.838 119.402.694Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -52.533.104 -91.055.896Alınan Ücret ve Komisyonlar27 14.260.580 23.274.492Elde Edilen Diğer Kazançlar32 7.905.972 -192.606Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar338.018 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -16.690.925 -20.352.720Ödenen Vergiler-3.796.657 0Diğer22,33,34 -10.397.269 -5.284.952Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-49.391.148 303.032.701Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -19.588.433 302.649.697Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 -46.416.436 -2.851Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -841.334 232.553Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.344.816 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 14.497.822 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 322.925Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 612.417 -169.623Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-26.190.695 328.823.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -306.410 -147.325Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11 2.339.000 4.293Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.032.590 -143.032FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 13.368.886.839 29.191.054.329Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -13.342.531.784 -29.478.513.867Temettü Ödemeleri0 -43.394.663Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit26.355.055 -330.854.201Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.196.950 -2.173.520Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar752.639 2.926.159Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.949.589 752.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.200.453 23.713.740DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-50.391 43.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.391 43.514Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.989 54.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.598 -10.879Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.150.062 23.757.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.949.589 0 2.949.589 752.639 0 752.639GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)400.098.643 5.180.132 405.278.775 379.996.685 5.693.657 385.690.342Faktoring Alacakları396.935.859 5.180.132 402.115.991 377.042.608 5.693.657 382.736.265İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 341.676.460 5.170.544 346.847.004 287.236.070 5.685.165 292.921.235Diğer Faktoring Alacakları9.1 55.259.399 9.588 55.268.987 89.806.538 8.492 89.815.030Takipteki Alacaklar9.3 17.257.429 0 17.257.429 24.134.112 0 24.134.112Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -14.094.645 0 -14.094.645 -21.180.035 0 -21.180.035ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.546.445 0 2.546.445 158.631 0 158.631MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 167.826 0 167.826 205.184 0 205.184YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 5.313.925 0 5.313.925 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 278.091 0 278.091 228.354 0 228.354DİĞER AKTİFLER14 46.027.651 1.325 46.028.976 6.695.962 0 6.695.962ARA TOPLAM457.382.170 5.181.457 462.563.627 388.037.455 5.693.657 393.731.112SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.537.312 0 3.537.312 6.200.598 0 6.200.598Satış Amaçlı15 3.537.312 0 3.537.312 6.200.598 0 6.200.598VARLIKLAR TOPLAMI460.919.482 5.181.457 466.100.939 394.238.053 5.693.657 399.931.710YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 231.666.052 5.191.738 236.857.790 176.585.328 1.419.585 178.004.913FAKTORİNG BORÇLARI9.1 447.421 0 447.421 1.288.755 0 1.288.755KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.344.816 0 2.344.816 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 63.061.304 0 63.061.304 84.243.144 0 84.243.144GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR1.567.293 0 1.567.293 1.159.620 0 1.159.620Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 1.567.293 0 1.567.293 1.159.620 0 1.159.620CARİ VERGİ BORCU22 7.411.606 0 7.411.606 1.539.419 0 1.539.419ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 51.979 0 51.979SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 256.699 0 256.699 2.639.932 0 2.639.932ARA TOPLAM306.755.191 5.191.738 311.946.929 267.508.177 1.419.585 268.927.762SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR154.154.010 0 154.154.010 131.003.948 0 131.003.948Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -34.864 0 -34.864 15.527 0 15.527Kar Yedekleri50.928.448 0 50.928.448 27.214.708 0 27.214.708Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 26.797.589 0 26.797.589Olağanüstü Yedekler26 22.540.867 0 22.540.867 417.119 0 417.119Diğer Kar Yedekleri404.306 0 404.306 0 0 0Kar veya Zarar23.260.426 0 23.260.426 23.773.713 0 23.773.713Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı23.200.453 0 23.200.453 23.713.740 0 23.713.740YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI460.909.201 5.191.738 466.100.939 398.512.125 1.419.585 399.931.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ127.590.670 0 127.590.670 963.596.288 0 963.596.288RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ143.595.461 52.217.604 195.813.065 828.133.268 41.298.201 869.431.469ALINAN TEMİNATLAR37 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978 32.888.018.281 101.828.430 32.989.846.711VERİLEN TEMİNATLAR37 55.000.000 0 55.000.000 50.225.601 0 50.225.601TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 6.466.500 6.466.500Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 6.466.500 6.466.500Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 6.466.500 6.466.500EMANET KIYMETLER37 476.300.355 85.941.752 562.242.107 446.599.921 56.556.222 503.156.143NAZIM HESAPLAR TOPLAMI35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820 35.176.573.359 206.149.353 35.382.722.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822886BIST