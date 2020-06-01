***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









7.807.185 7.807.185Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.713.740 -23.713.740Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 15.527 27.214.708 23.773.713 7.807.185 138.811.133Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Yeni Bakiye80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.855.011 2.855.011Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 23.260.426 2.855.011 157.009.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ18.844.416 30.351.647FAKTORİNG GELİRLERİ27 18.844.416 30.351.647Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler15.921.565 26.061.299İskontolu15.404.610 20.818.886Diğer516.955 5.242.413Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar2.922.851 4.290.348İskontolu2.378.034 2.057.725Diğer544.817 2.232.623FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -10.568.363 -14.681.093Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.229.489 -11.058.858Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.817.469 -3.112.299Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-521.405 -509.936BRÜT KAR (ZARAR)8.276.053 15.670.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -3.839.592 -4.477.137Personel Giderleri-2.539.880 -2.876.936Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-78.799 -121.956Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-1.220.913 -1.478.245Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)4.436.461 11.193.417DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 1.914.151 2.239.943Bankalardan Alınan Faizler136.590 91.141Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı1.498.910 1.490.681Diğer278.651 658.121KARŞILIK GİDERLERİ33 -1.209.638 -2.136.919Özel Karşılıklar-1.209.638 -2.136.919Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -1.461.764 -1.256.599Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-1.461.764 -1.256.599Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.679.210 10.039.842BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.679.210 10.039.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -824.199 -2.232.657Cari Vergi Karşılığı-864.840 -2.270.581Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi40.641 37.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.855.011 7.807.185DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.855.011 7.807.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.855.011 7.807.185Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,04000000 0,10000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.855.011 7.823.164Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 14.848.517 21.947.028Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -10.046.958 -14.171.156Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 2.922.851 4.290.348Elde Edilen Diğer Kazançlar32 1.777.561 234.081Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -3.839.592 -4.477.137Ödenen Vergiler-2.740.315 0Diğer22,33,34 -67.053 0Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim31.457.253 30.772.191Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 29.159.174 31.840.412Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 5.440.913 -44.092Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 623.150 -506.044Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)178.131 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 308.803 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)717.490Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -4.252.918 -1.235.575Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı34.312.264 38.595.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -64.685 -212.328Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11 0 560.133Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-64.685 347.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 4.530.437.319 2.081.866.580Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -4.561.584.330 -2.120.741.520Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-31.147.011 -38.874.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.100.568 68.220Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.949.589 752.639Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.050.157 820.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.855.011 7.807.185DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.855.011 7.807.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 5.473.301 576.856 6.050.157 2.949.589 0 2.949.589GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)370.426.924 5.692.677 376.119.601 400.098.643 5.180.132 405.278.775Faktoring Alacakları364.362.331 5.692.677 370.055.008 396.935.859 5.180.132 402.115.991İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 307.807.585 5.682.072 313.489.657 341.676.460 5.170.544 346.847.004Diğer Faktoring Alacakları9.1 56.554.746 10.605 56.565.351 55.259.399 9.588 55.268.987İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 21.293.382 0 21.293.382 17.257.429 0 17.257.429Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -15.228.789 0 -15.228.789 -14.094.645 0 -14.094.645ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.724.150 0 2.724.150 2.546.445 0 2.546.445MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 180.205 0 180.205 167.826 0 167.826YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 27 0 27 5.313.925 0 5.313.925ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 318.732 0 318.732 278.091 0 278.091DİĞER AKTİFLER14 45.734.426 1.495 45.735.921 46.027.651 1.325 46.028.976ARA TOPLAM424.857.765 6.271.028 431.128.793 457.382.170 5.181.457 462.563.627SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.537.312 0 3.537.312 3.537.312 0 3.537.312Satış Amaçlı15 3.537.312 0 3.537.312 3.537.312 0 3.537.312VARLIKLAR TOPLAMI428.395.077 6.271.028 434.666.105 460.919.482 5.181.457 466.100.939YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 211.249.052 6.270.530 217.519.582 231.666.052 5.191.738 236.857.790FAKTORİNG BORÇLARI9.1 1.070.571 0 1.070.571 447.421 0 447.421KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.522.947 0 2.522.947 2.344.816 0 2.344.816İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 52.954.285 0 52.954.285 63.061.304 0 63.061.304GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR1.713.655 0 1.713.655 1.567.293 0 1.567.293Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 1.713.655 0 1.713.655 1.567.293 0 1.567.293Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU22 1.498.897 0 1.498.897 7.411.606 0 7.411.606ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 377.147 0 377.147 256.699 0 256.699ARA TOPLAM271.386.554 6.270.530 277.657.084 306.755.191 5.191.738 311.946.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR157.009.021 0 157.009.021 154.154.010 0 154.154.010Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864Kar Yedekleri50.928.448 0 50.928.448 50.928.448 0 50.928.448Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 22.540.867 0 22.540.867 22.540.867 0 22.540.867Diğer Kar Yedekleri404.306 0 404.306 404.306 0 404.306Kar veya Zarar26.115.437 0 26.115.437 23.260.426 0 23.260.426Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 23.260.426 0 23.260.426 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı2.855.011 0 2.855.011 23.200.453 0 23.200.453Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI428.395.575 6.270.530 434.666.105 460.909.201 5.191.738 466.100.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ128.980.820 0 128.980.820 127.590.670 0 127.590.670RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ149.190.956 55.090.913 204.281.869 143.595.461 52.217.604 195.813.065ALINAN TEMİNATLAR37 35.625.551.648 126.345.621 35.751.897.269 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 438.682.003 76.120.588 514.802.591 476.300.355 85.941.752 562.242.107NAZIM HESAPLAR TOPLAMI36.387.405.427 257.557.122 36.644.962.549 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848183BIST