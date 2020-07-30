***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Yeni Bakiye80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.732.702 12.732.702Kar Dağıtımı23.713.740 -1 -23.713.740 1Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.713.740 -23.713.740Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 15.527 50.928.448 59.972 12.732.702 143.736.649Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Yeni Bakiye80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.954.622 5.954.622Kar Dağıtımı23.200.453 -23.200.453Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 23.260.426 5.954.622 160.108.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ32.800.258 13.955.842 56.032.025 25.680.378FAKTORİNG GELİRLERİ27 32.800.258 13.955.842 56.032.025 25.680.378Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler27.513.933 11.592.368 48.416.505 22.355.206İskontolu26.018.907 10.614.297 40.167.795 19.348.909Diğer1.495.026 978.071 8.248.710 3.006.297Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.286.325 2.363.474 7.615.520 3.325.172İskontolu4.093.338 1.715.304 4.145.686 2.087.961Diğer1.192.987 648.170 3.469.834 1.237.211FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -17.556.332 -6.987.969 -30.265.105 -15.584.012Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-12.121.166 -4.891.677 -24.902.362 -13.843.504Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.501.238 -1.683.769 -4.316.158 -1.203.859Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-933.928 -412.523 -1.046.585 -536.649BRÜT KAR (ZARAR)15.243.926 6.967.873 25.766.920 10.096.366ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -6.609.023 -2.769.431 -8.864.865 -4.387.728Personel Giderleri-4.120.497 -1.580.617 -5.750.446 -2.873.510Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-149.204 -70.405 -169.387 -47.431Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-2.339.322 -1.118.409 -2.945.032 -1.466.787Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)8.634.903 4.198.442 16.902.055 5.708.638DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 3.487.788 1.573.637 4.584.069 2.344.126Bankalardan Alınan Faizler172.014 35.424 552.107 460.966Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı2.871.303 1.372.393 2.875.492 1.384.811Diğer444.471 165.820 1.156.470 498.349KARŞILIK GİDERLERİ33 -1.627.799 -418.161 -2.767.215 -630.296Özel Karşılıklar-1.627.799 -418.161 -2.767.215 -630.296Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -2.815.108 -1.353.344 -2.307.474 -1.050.875Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-2.815.108 -1.353.344 -2.307.474 -1.050.875Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.679.784 4.000.574 16.411.435 6.371.593BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.679.784 4.000.574 16.411.435 6.371.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -1.725.162 -900.963 -3.678.733 -1.446.076Cari Vergi Karşılığı-1.758.242 -893.402 -3.722.886 -1.452.305Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi33.080 -7.561 44.153 6.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.954.622 3.099.611 12.732.702 4.925.517DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.954.622 3.099.611 12.732.702 4.925.517Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.954.622 3.099.611 12.732.702 4.925.517Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,07000000 0,04000000 0,16000000 0,06000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı5.954.622 12.688.549Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 26.058.148 46.201.397Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -16.622.404 -29.218.520Alınan Ücret ve Komisyonlar27 5.286.325 7.615.520Elde Edilen Diğer Kazançlar32 3.315.774 4.031.962Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -6.609.023 -8.864.865Ödenen Vergiler-3.992.096 -2.256.935Diğer22,33,34 -1.482.102 -4.820.010Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim88.756.289 23.787.784Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 92.940.754 24.764.465Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 5.154.852 175.356Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -305.766 -114.353Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)369.862 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -5.459.710 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -3.943.703 -1.037.684Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı94.710.911 36.476.333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -126.470 -551.394Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11 0 20.236Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-126.470 -531.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16, 18 7.320.315.627 5.061.231.857Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16, 18 -7.415.406.938 -5.095.833.168Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-95.091.311 -34.601.311Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-506.870 1.343.864Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.949.589 752.639Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.442.719 2.096.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.954.622 3.099.611 12.732.702 4.925.517DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.954.622 3.099.611 12.732.702 4.925.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.442.719 0 2.442.719 2.949.589 0 2.949.589GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)312.326.975 11.046 312.338.021 400.098.643 5.180.132 405.278.775Faktoring Alacakları306.427.268 11.046 306.438.314 396.935.859 5.180.132 402.115.991İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 248.740.480 0 248.740.480 341.676.460 5.170.544 346.847.004Diğer Faktoring Alacakları9.1 57.686.788 11.046 57.697.834 55.259.399 9.588 55.268.987İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 21.540.578 0 21.540.578 17.257.429 0 17.257.429Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -15.640.871 0 -15.640.871 -14.094.645 0 -14.094.645ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.851.174 0 2.851.174 2.546.445 0 2.546.445MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 192.821 0 192.821 167.826 0 167.826YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 869.824 0 869.824 5.313.925 0 5.313.925ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 311.172 0 311.172 278.091 0 278.091DİĞER AKTİFLER14 45.545.001 0 45.545.001 46.027.651 1.325 46.028.976ARA TOPLAM364.539.686 11.046 364.550.732 457.382.170 5.181.457 462.563.627SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312VARLIKLAR TOPLAMI367.613.887 11.046 367.624.933 460.919.482 5.181.457 466.100.939YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 141.806.769 0 141.806.769 231.666.052 5.191.738 236.857.790FAKTORİNG BORÇLARI9.1 141.655 0 141.655 447.421 0 447.421KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.714.678 0 2.714.678 2.344.816 0 2.344.816İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 58.651.457 0 58.651.457 63.061.304 0 63.061.304GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR1.685.884 0 1.685.884 1.567.293 0 1.567.293Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 1.685.884 0 1.685.884 1.567.293 0 1.567.293CARİ VERGİ BORCU22 2.216.159 0 2.216.159 7.411.606 0 7.411.606ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 299.699 0 299.699 256.699 0 256.699ARA TOPLAM207.516.301 0 207.516.301 306.755.191 5.191.738 311.946.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR160.108.632 0 160.108.632 154.154.010 0 154.154.010Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri50.928.448 0 50.928.448 50.928.448 0 50.928.448Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 22.540.867 0 22.540.867 22.540.867 0 22.540.867Diğer Kar Yedekleri404.306